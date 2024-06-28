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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 28 Haziran 2024 10:08

Son Güncelleme Tarihi 28 Haziran 2024 10:09

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dolar/yen paritesi, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 160,78 seviyesinden tamamlarken, bugün 161,28'i test ederek yaklaşık son 38 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Parite, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 160,94 seviyesinden işlem görüyor.

Ülkede Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı değişirken, Masato Kanda'nın yerine Atsushi Mimura atandı.

Öte yandan bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 2,1 artışla beklentileri aşarken, sanayi üretimi de mayısta aylık yüzde 2,8 artış kaydetti.

Analistler, söz konusu verilerin özellikle ülke para biriminin son 38 yılın en düşük seviyesine gerileridiği bu günlerde Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırması için alan sağladığını bildirdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 39.557 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla 2.797 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 2.953 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 17.750 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselişle 79.438 puanda bulunuyor.

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