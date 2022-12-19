Asya-Pasifik piyasaları, yatırımcılar resesyon endişelerini üzerinden atmaya çalışırken düştü. Wall Street Borsaları, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmaya devam etmesiyle ilgili endişelerin artmasıyla Eylül ayından bu yana ilk kez üst üste ikinci kez kayıp yaşadı.

Çin'de yetkililer, geçen hafta yıllık bütçeyi belirleyen Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nın ardından yapılan açıklamaya göre, kilit hedeflere ulaşmak için 2023'te ekonomisini istikrara kavuşturma ve finansal piyasalarda bol likidite sağlama sözü verdiler.

Anakara Çin'de Shanghai Composite, şehirde Kovid vakalarının sayısı arttıkça Pazartesi günü çoğu okulu tekrar kapatacağını açıklamasının ardından yüzde 1,16 düştü. Shenzhen Bileşeni yüzde 1 düştü ve Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,45 düştü.

S&P/ASX 200 Avustralya'da yön için mücadele ettikten sonra yüzde 0,11 daha düşüktü. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,11 düştü ve Topix yüzde 0,67 kaybetti. Güney Koreli Kospi yüzde 0,4 düştü.

Çin Halk Bankası, Salı günü bir ve beş yıllık Kredi Prime Oranları (LPR) için oranlar belirleyecek.