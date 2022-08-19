Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle pay piyasalarının yön bulmakta zorlandığını, Asya'da artan resesyon endişesinin de risk iştahının azalmasında etkili olduğunu ifade etti.