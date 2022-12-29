Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının kontrolsüz şekilde artması risk algısının yükselmesine sebep olurken, ülke ekonomisinin toparlanmasına ilişkin beklentiler gün geçtikçe zayıflıyor.
Ülkede hastanelerin kapasitesinin zorlandığına yönelik haber akışı gündemin odağına yerleşirken, salgının şehirlerden kırsal alanlara da yayılarak tüm Çin'i etkisi altına almasından korkuluyor.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,44 azalarak 3.073 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,93 gerileyerek 2.236 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,94 değer kaybıyla 26.093 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,55 altında 133,8'den işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,52 düşüşle 60.595 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,07 azalışla 19.686 puanda seyrediyor.