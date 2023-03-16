ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin endişeler piyasalarda oynaklığa neden olurken, merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik beklentilerde de belirsizlik arttı.

Japonya'da açıklanan veriler ise ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller üretmeye devam etti.

Ülkede çekirdek makine siparişleri yıllık yüzde 9,5 artışla beklentileri geride bırakırken, sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.377 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 düşüşle 3.226 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 27.010 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 133,2'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 57.577 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 düşüşle 19.203 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.