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Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2023 10:03

Son Güncelleme Tarihi 16 Ekim 2023 10:03

Küresel pay piyasalarında İsrail-Filistin çatışması ile ABD ve Çin arasındaki gelişmelerle başlayan negatif seyir, Asya pay piyasalarına da taşınırken, bu hafta Çin ve Japonya'da açıklanacak temel ekonomik veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'nin Çin'e yarı iletken çip konusunda uyguladığı kısıtlamaları genişletmesi, bölgede risk algısının güçlenmesine neden oldu.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil satışlarını desteklemek ve ekonomik toparlanmaya katkıda bulunmak için yaklaşık son 3 yılın en büyük orta vadeli likidite enjeksiyonunu gerçekleştirdi.

PBoC, bugün 2020'den bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçen net 289 milyar yuanı piyasalara enjekte ederken, açık piyasa işlemleri yoluyla ise net 134 milyar yuan kısa vadeli likiditeyi piyasalardan çekti.

Banka, piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranını yüzde 2,50'de sabit tutarken, vadesi gelen orta vadeli politika kredilerini de yeniledi.

Analistler, PBoC'nin adımlarının piyasalarda olumlu karşılanmasına karşın ABD'den gelen kararların piyasalar üzerinde daha etkili olduğuna dikkati çekerek, artan petrol fiyatlarının da bölge genelinde risk iştahını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Ayrıca, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 0,7, yıllık ise yüzde 4,4 geriledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,74 azalışla 2.438 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüşle 3.069 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,03 değer kaybıyla günü 31.659 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 artışla 149,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 66.308 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 17.641 puanda seyrediyor.

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