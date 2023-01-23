Çin'de piyasalar hafta boyunca, Hong Kong'da 3 ve Güney Kore'de ise 2 gün kapalı olacak.
Bugün açıklanan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 19-20 Aralık'taki toplantı tutanaklarında, bir üyenin bankanın güvercin para politikaları sona erdiğinde piyasaların faiz artışına hazırlıklı olması gerektiğine vurgu yapması dikkati çekti.
Dünya genelindeki yavaşlamanın Japonya ekonomisine olumsuz etki edebileceği kaydedilen tutanaklarda, bankanın ilerleyen dönemde para politikası tutumunu gözden geçirmesi gerektiği de belirtildi.
Bankanın aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıda hedef tahvil faizi aralığını genişletmesiyle birlikte tahvil piyasalarında oynaklık oldukça artmıştı. BoJ, geçen haftaki toplantısında ise beklentilerin aksine hedef tahvil faizi aralığında değişikliğe gitmemişti.
Bugün işleme açık olan piyasalardan Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,33 artışla 26.906 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 130,2'de dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,3 değer kazancıyla 60.835 puanda seyrediyor.