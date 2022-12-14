Küresel pay piyasalarında dün ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

Asya tarafında, Çin'de Kovid-19 salgını kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmeye devam edilirken, ABD Ticaret Bakanlığı'nın bu hafta içinde Çinli çip üreticisi Yangtze Memory Technologies'in yanı sıra 35 Çinli teknoloji şirketini kara listeye aldığını açıklayacağına dair haberler risk iştahını sınırladı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ekimde sanayi üretimi aylık yüzde 3,2 azalarak beklentilerin altında kalırken, endekste yıllık bazdaki artış da yüzde 3,7'den yüzde 3'e geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.176 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,13'lük artışla 2.399 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 28.165 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 135,5'te dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 62.735 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 primle 19.679 puanda seyrediyor.