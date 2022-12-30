ABD'de iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına ilişkin beklentilerle pozitif seyreden borsalarda, Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının kontrolsüz şekilde artması yükseliş eğilimini törpülüyor.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,51 artarak 3.089 puana çıktı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 26.094 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,8 azalışla 132'den işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 61.210 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,44 artışla 19.824 puanda seyrediyor.
Güney Kore borsasında ise resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmedi.