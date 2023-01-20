Küresel piyasalarda, para politikalarına ilişkin süregelen belirsizlikler ve güçlenen resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlenirken, Asya tarafında, açıklanan veriler ve Çin'de gelecek haftaki yeni yıl tatili öncesi pozitif seyir öne çıktı.

Öte yandan Çin Merkez Bankası, bugün referans temel faiz oranını beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 3,65'te bıraktı. Banka, konut kredisi faizlerine ilişkin fiyatlamaları belirleyen 5 yıllık referans oranını da yüzde 4,30'da tuttu.

Japonya'da da bugün açıklanan verilere göre aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 4 arttı. Ülkede yıllık ortalama enflasyon da yüzde 2,3 ile 1991'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artarak 3.265 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselerek 2.395 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 26.554 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 128,9'da dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 60.833 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 primle 22.010 puanda seyrediyor.