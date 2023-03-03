Küresel ölçekte para politikalarına ilişkin belirsizlikler yatırımcı fiyatlamalarına yön veren temel faktör olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda hafta başından bu yana para politikalarına dair "şahin" beklentilerle baskılanan piyasalarda, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in faiz artırım sürecinin yaz mevsiminin ikinci yarısında sonlanabileceğine dair açıklamaları ile hava pozitife döndü. Çin'de ekonomik aktiviteye dair artan iyimserlik de risk iştahını destekledi.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta bir önceki aya kıyasla 2,1 puanlık artarak 55'e yükseldi. Salgın tedbirlerinin ardından artan tüketici talebi ve istihdamda güçlü toparlanma paralelinde beklentilerin üzerinde gelen veri, 6 ayın en hızlı artışına işaret etti.

Öte yandan 5 Mart'ta gerçekleştirilecek Çin'in genel kurul toplantısı kapsamında açıklanacak yıllık büyüme hedefinin yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya yükseltileceği haberleri de ülkede ekonomik toparlanmanın daha güçlü olacağı beklentilerini destekledi.

Japonya'da da hizmet sektörü PMI şubatta 1,7 puan artarak 54 ile Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşirken, aynı dönemde Tokyo Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 3,4 ile bir önceki aya göre yavaşlama kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarak 3.328 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artarak 2.432 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 yükselişle 27.927 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 136,4'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 59.693 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 primle 20.619 puanda seyrediyor.