Asya'da 3 günlük tatilin ardından açılan Çin pay piyasaları güne yükselişle başlarken, Japonya'da piyasalar tatil dolayısıyla kapalı kalmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik aktivitenin ilk çeyrekte "ılımlı bir büyüme" kaydettiğine işaret edildi. "Yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadenin açıklamadan çıkarılması da dikkati çekti.

Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 49,5 ile beklentilerin altında kalırken, sanayi üretiminde daralmanın başladığına işaret etti.

Analistler, Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin artmasıyla para ve maliye politikalarının destekleyici yönde kullanılabileceği beklentilerinin risk iştahını yükselttiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.501 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,71 yükselişle 3.347 puan oldu.

Japonya'da, piyasalarda tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 134,3'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 61.408 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,88 yükselişle 19.872 puanda seyrediyor.