Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlerken, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) attığı "güvercin" adımlar yakından takip ediliyor.

PBoC'den yapılan açıklamada, 7 gün vadeli ters repo operasyonunda faiz oranının 10 baz puan indirilerek yüzde 1,90'a çekildiği bildirildi. Böylece Banka, kısa vadeli borç verme faiz oranını Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürmüş oldu.

Analistler, söz konusu adımların piyasaları rahatlatsa da ülke ekonomisine ilişkin endişelerin atılan adımların etkisini törpülediğini ifade etti.

Çin hükümeti, geçen hafta da mevduat faizlerini indirerek ekonomiyi destekleyici adımlar atmıştı.

Çin Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bir sonraki ayarlamasının, 200 milyar yuan (28 milyar dolar) büyüklüğündeki Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) kredisinin çevrileceği 15 Haziran'da olabileceğini aktaran analistler, talep ve yatırımcı güveninin zayıflamasıyla perşembe günü MLF faiz oranında bir değişikliğin gündeme gelebileceğine işaret etti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.637 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.231 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 değer kazancıyla günü 33.018 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 139,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 63.100 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 0,9 yükselişle 19.576 puanda seyrediyor.