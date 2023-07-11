ABD piyasalarının 3 günlük kayıp serisini bitirmesiyle pozitif seyir, yeni günde Asya piyasalarına da taşındı.

ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisinin yanı sıra Çin'in kötü durumdaki emlak piyasasını desteklemek için aldığı bazı önlemler öne çıkıyor.

Çin'de yetkililer, ödenmemiş kredileri uzatmak için müzakereleri teşvik ederek emlak şirketlerinin koşullarını kolaylaştırmaları için bankalar üzerindeki baskıyı artırdı. Analistler, Çin hükümetinin ekonominin farklı alanlarını destekleme adımlarının devam etmesinin yatırımcıların risk iştahını beslediğini ifade etti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,66 artışla 2.562 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 primle 3.220 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyirle günü 32.203 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 140,7 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artarak 65.853 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükselişle 18.672 puanda seyrediyor.