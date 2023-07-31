Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başlarken, Çin hükümetinin ekonomiye desteğini artıracağına yönelik haber akışı varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.
Bugün Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,3 seviyesinde gerçekleşirken açıklanan veri ülkede imalat sektörünün dört ay üst üste daraldığını gösterdi.
Analistler, Çin'de 50 seviyesinin altında açıklanan imalat sanayi PMI verisine karşın ülkede teşviklerin artırılacağına yönelik beklentilerin risk iştahını yükselttiğini söyledi.
Öte yandan Japonya'da sanayi üretimi haziranda yüzde 2 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,93 artışla 2.632 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 primle 3.294 puan oldu.
Japonya'da Nikkei endeksi 225 yüzde 1,26 değer kazancıyla günü 33.172 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,7 artışla 141,97 seviyelerinde işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artarak 66.316 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 yükselişle 20.232 puanda seyrediyor.