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Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları, alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 11 Ekim 2023 09:50

Son Güncelleme Tarihi 11 Ekim 2023 09:50

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal sıkılaştırma adımlarında sona gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle başlayan pozitif seyir, Asya pay piyasalarına da taşındı.

Başta Fed yetkililerinin "güvercin" tonda mesajları olmak üzere iki yıldır politika faizlerini yükselten merkez bankalarının söz konusu adımları sonlandırabileceği eğiliminin güçlenmesi ve Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımları risk iştahının artmasına yardımcı oluyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar ise yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, Güney Kore'de Samsung'un karının beklentileri aşması bölgede ekonomik aktivitenin güçlenebileceğine yönelik sinyallerle yukarı yönlü seyri destekliyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,98 artışla 2.450 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışına paralel 3.073 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,6 değer artışıyla günü 31.936 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 primle 148,9 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artarak 66.480 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,4 yükselişle 17.920 puanda seyrediyor.

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