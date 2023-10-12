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Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları, alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 09:54

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 09:54

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla başlayan pozitif seyir, Asya pay piyasalarına da taşındı.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ise dünya genelinde tedirginliğe neden olmayı sürdürürken, Çin hükümetine bağlı Hujin Investment'ın ülkenin en büyük bankasındaki payını artırması risk iştahını destekledi.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 2 artarak beklentilerin oldukça altında kaldı. Ülkede çekirdek makine siparişleri de aylık yüzde 0,5 gerileyerek öngörüleri karşılayamadı.

Analistler, söz konusu verilerin, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gevşek para politikası uygulamasını desteklediğini bildirdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,21 artışla 2.479 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 primle 3.120 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,75 değer kazancıyla günü 32.494 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 149,1 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışına paralel 66.470 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,2 yükselişle 18.280 puanda seyrediyor.

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