Asya borsaları yükseldi

Çin hükümetinin ekonomiyi destekleme adımlarına devam etmesinin yanı sıra ABD'de teknoloji yoğun Nasdaq endeksinin vadeli kontratlarındaki yüzde 1'e yakın yükseliş Asya pay piyasalarını destekledi.

Çin'de sanayi karlılıkları artmaya devam ederken, ABD'nin beklenenden güçlü büyümesinin ve dün açıklanan bilançoların ardından yeni günde pay piyasalarında risk iştahının arttığı görüldü.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan enflasyon verileri gelecek hafta yapılacak toplantıda Japonya Merkez Bankasının (BoJ) alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Analistler, son dönemde Japon basınında çıkan haberlerde BoJ'un getiri eğrisi hedef aralığını genişletebileceğinin ifade edildiğini belirterek, Bankanın gelecek hafta açıklayacağı para politikası kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Ülkede, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 3,3, çekirdek TÜFE de yüzde 2,7 artışla öngörüleri geride bıraktı.

Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi son 10 yılın zirvesi olan yüzde 0,88 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,18 artışla 2.303 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 3.030 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,27 primle günü 30.991 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 150,2 ile son bir yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 63.720 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,3 yükselişle 17.430 puanda bulunuyor.