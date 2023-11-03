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Asya borsaları yükseldi

Asya piyasaları haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2023 09:58

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2023 09:58

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle başlayan pozitif seyir, Asya pay piyasalarında etkisini göstermeye devam ediyor.

Analistler, batıda faiz artışlarının sona yaklaştığı beklentisinin güçlenmesinin Asya'da özellikle teknoloji şirketlerini pozitif etkilediğini ifade etti.

Japonya pay piyasalarında bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde1,08 artışla 2.368 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 3.040 puan oldu.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 150,3 seviyesinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 64.470 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,7 yükselişle 17.690 puanda bulunuyor.

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