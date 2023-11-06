CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları yükseldi

Asya piyasaları haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2023 09:53

Son Güncelleme Tarihi 06 Kasım 2023 09:53

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle başlayan pozitif seyir Asya pay piyasalarına da taşındı.

Analistler, batıda faiz artışlarının sona yaklaştığı beklentisinin güçlenmesinin Asya'da özellikle teknoloji şirketlerini pozitif etkilediğini belirtti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bugünkü açıklamalarında, Banka'nın normalleşmeye ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığını aktararak, "güvercin" tutumunu sürdürdü. Buna karşın yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşma ihtimallerinin gittikçe arttığını aktaran Ueda, ancak bu durum için hala beklemeleri gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Çin'de gayrimenkul şirketlerine ilişkin endişeler devam etse de birkaç şirkete yönelik haber akışı varlık fiyatlarını olumlu etkiliyor.

Güney Kore'nin, pay piyasalarında açığa satışı Haziran 2024'e kadar kaldırması da Güney Kore piyasalarını destekledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,51 artışla 2.475 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 primle 3.060 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2,3 değer kazancıyla günü 32.684 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 yükselişle 149,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 64.710 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,5 yükselişle 17.940 puanda seyrediyor.

İlginizi Çekebilir
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2024’te iki düzenleme geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2024'te iki düzenleme geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 03 Kasım 2023 18:53
ABD’de istihdam verilerinin ardından piyasalarda oynaklık arttı ABD'de istihdam verilerinin ardından piyasalarda oynaklık arttı 03 Kasım 2023 17:01
Rusya’nın petrol ve yakıt ihracatı azalacak Rusya'nın petrol ve yakıt ihracatı azalacak 03 Kasım 2023 15:54
ABD’de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı 03 Kasım 2023 15:35
Euro Bölgesi’nde işsizlik eylülde arttı Euro Bölgesi'nde işsizlik eylülde arttı 03 Kasım 2023 14:57
İngiltere’de hizmet sektörü aktivitesi bu ayda daraldı İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi bu ayda daraldı 03 Kasım 2023 14:38
İngiltere faizi 15 yılın zirvesinde bırakabilir İngiltere faizi 15 yılın zirvesinde bırakabilir 03 Kasım 2023 11:25
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 03 Kasım 2023 11:12
Brent petrolde Fed etkisi devam ediyor Brent petrolde Fed etkisi devam ediyor 03 Kasım 2023 10:01
Çin’de hizmet sektörü faaliyetleri arttı Çin'de hizmet sektörü faaliyetleri arttı 03 Kasım 2023 09:13
ABD’de küçük işletmeler sıkı işgücü piyasası ile karşı karşıya ABD'de küçük işletmeler sıkı işgücü piyasası ile karşı karşıya 03 Kasım 2023 09:18
ECB üyesi: Faiz artışına kapıyı kapatamayız ECB üyesi: Faiz artışına kapıyı kapatamayız 03 Kasım 2023 09:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.012,97
%1,2972
BORSA
1.001,65
%0,1645
EURO
1.000,35
%0,0352
DOLAR
997,26
%-0,2744
ALTIN
1.012,07
%1,2071
BORSA
1.018,40
%1,8395
EURO
1.008,87
%0,8872
DOLAR
985,10
%-1,4898
ALTIN
922,15
%-7,7848
BORSA
1.048,19
%4,8193
EURO
1.028,21
%2,821
DOLAR
1.074,22
%7,4223
ALTIN
1.802,07
%80,2069
BORSA
1.637,98
%63,7977
EURO
1.526,85
%52,6853
DOLAR
1.796,91
%79,6906
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler