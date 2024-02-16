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Asya borsaları yükseldi

Asya piyasalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Çin piyasalarında bugün de yeni yıl tatili nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2024 09:49

Son Güncelleme Tarihi 16 Şubat 2024 09:49

Analistler, küresel piyasalarda, teknoloji şirketleri öncülüğünde haftanın son işlem gününde başlayan pozitif seyrin Asya'ya da taşındığını belirterek, Japonya'da Nikkei 225 endeksinin 34 yılın zirvesine yakın seyretmesinin dikkati çektiğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, iş gücü piyasasındaki sıkı duruşun devam ettiğini belirterek, şirketlerin artan maliyetlerinin fiyat artışlarına yansıyabileceğini söyledi.

Reel ücretlerin kademeli olarak pozitife dönmesini beklediklerini aktaran Ueda, "Ücretlerin 2025 mali yıl için enflasyon tahminimiz olan yüzde 1,8'den biraz daha fazla artmasını öngörüyoruz." dedi.

Güney Kore'de bugün Kospi endeksi günü yüzde 1,34 artışla 2.648 puandan, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,86 primle 38.487 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,49 yükselişle 72.404 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,46 değer kazancıyla 16.340 puanda bulunuyor.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 artışla 150,3 seviyesinde seyrediyor.

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