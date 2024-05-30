Asya borsalarında düşüş

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla negatif bir seyir izlendiğini kaydederek, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Çin hükümetinin özellikle gayrimenkul piyasasının canlanmasına yönelik attığı adımlara yenisini ekleyebileceğine ilişkin beklentiler ülke pay piyasalarındaki kaybı törpüledi.

Yarın bölgede yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, özellikle Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Çin'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 38.012 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 azalışla 2.635 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 3.086 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 18.181 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 74.075 puanda bulunuyor.