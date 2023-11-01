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Asya borsalarında karışık seyir

Asya borsaları karışık bir seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 01 Kasım 2023 09:50

Son Güncelleme Tarihi 01 Kasım 2023 09:50

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde pozitif seyrederken, İsrail-Filistin çatışması ve Japon varlıkları kaynaklı oynaklık devam ediyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 0,97 ile son 10 yılın zirvesine çıkmasının ardından plansız tahvil alımı gerçekleştirdi.

BoJ'un dünkü kararlarının beklenenden daha güvercin kalması yen üzerindeki baskıyı artırırken, dolar/yen paritesi dün yüzde 1,7 artışla 151,73'e çıkarak son 33 yılın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Japonya'nın kur konusunda en yetkili kişisi olan Masato Kanda'nın, paritenin temel ekonomik nedenlerle hareket etmediğini ve gerekmesi halinde müdahale etmekten kaçınmayacaklarını belirtmesinin ardından parite gerileyerek 151,30'a indi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,03 artışla 2.301 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 3.030 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2,41 primle günü 31.601 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 151,3 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 63.740 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise önceki kapanışının hemen altında 17.110 puanda bulunuyor.

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