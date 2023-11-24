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Asya borsalarında karışık seyir

Asya piyasaları haftanın son işlem gününde karışık seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 24 Kasım 2023 09:46

Son Güncelleme Tarihi 24 Kasım 2023 09:46

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ve Japonya'daki tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısının öne çıktığını belirterek, yatırımcıların temkinli duruşlarını da koruduklarını ifade etti.

Çin'in pay piyasasında satış baskısı artarken, hükümetin özellikle gayrimenkul sektöründeki sıkıntılı şirketleri destekleyebileceğini gösteren adımlar risk algısını arttırdı.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan enflasyon verileri Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) normalleşme takvimini biraz daha öteleyebileceği olasılığını ortaya koyarken, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 3,3 artışla beklentilerin gerisinde kaldı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,62 azalışla 2.500 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 3.040 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 0,52 değer kazancıyla 33.625 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 149,3 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 66.030 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,6 azalışla 17.620 puanda bulunuyor.

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