Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin soru işaretlerinin devam etmesi, açıklanan makroekonomik verilerden ve şirketlerin finansal sonuçlarından gelen karışık sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verebileceğini kaydederek, saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda bunun Fed'e önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin olduğuna dair işaret verebileceğini aktardı.

Çin'in daha fazla mali kaynağı özel ekonomiye yönlendirme sözü verdiğine dair haberlerle Çin borsasında risk iştahının arttığını ifade eden analistler, Çin hükümetinden gelecek olası destek haberlerinin takip edilmeye devam edildiğini bildirdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.602 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 artışla 3.291 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,02 düşüşle günü 32.172 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 142,6 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 65.738 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,8 değer kazancıyla 19.535 puanda seyrediyor.