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Asya piyasaları Japonya öncülüğünde toparlanıyor

Asya piyasaları Japonya öncülüğünde toparlanırken Asya piyasaları saatinde ABD hisse senedi vadeli işlemleri de yükseliyor.

Oluşturma Tarihi 06 Ağustos 2024 09:08

Japonya'da hisseler, Pazartesi günü New York'tan Londra'ya kadar piyasalarda milyarlarca doları yok eden küresel çöküşte yaşanan kayıpların bir kısmını telafi edecek şekilde, Asya'daki kazanımlara öncülük ederek yükseldi .

Asya piyasaları saatinde ABD hisse senedi vadeli işlemleri de yükseliyor.

Japonya'da Nikkei endeksi dün yaşanan %12 düşüşün ardından bugün gün içinde %11'e yakın artış gösterdi. Bu dakikalarda %10'a yakın bir seviyelerde artışla devam ediyor.

Güney Kore Kospi endeksi de %3'ü aşan yükseliş gösterdi. Çin ve Hong Kong piyasalarında ise daha sakin bir seyir izleniyor.

Japonya'nın önemli hisse senedi endeksleri, yendeki artış, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) sıkı para politikası ve ABD'deki kötüleşen ekonomik görünümün ardından pazartesi günü "ayı" piyasasına girdi.

Japonya Maliye Bakanlığı, Finansal Hizmetler Ajansı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasaların durumunu görüşmek üzere toplanacak.

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