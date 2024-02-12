Asya ve Latin Amerika'da pek çok piyasa bugün tatil

Asya'da Çin ve Hong Kong borsalarının yanı sıra Singapur, Malezya, Tayvar Moğolistan ve Vietnam borsaları Çin Yeni Yılı, Güney Kore piyasası Konre Yeni Yılı ve Japonya piyasaları milli bayram nedeniyle kapalılar.

Latin AMerika'da ise Arjantin, Brezilya, Venezuela ve Ekvator'da bugün piyasalar karnaval nedeniyle kapalı olacak.

Çin, Hong Kong, Vietnam ve Tayvan piyasaları ile Brezilya, Arjantin ve Ekvator piyasaları yarın da kapalı olacaklar.