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Asya'da hisse senedi endeksleri yükseliyor

ABD'de ekonomik verilerin Fed'in faiz oranlarını düşürmesini desteklemesinin ardından Asya'da da hisse senedi endeksleri yükseliyor.

Oluşturma Tarihi 04 Temmuz 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 04 Temmuz 2024 08:59

MSCI Asya-Pasifik Endeksi yüzde 0,7 yükselerek 27 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, teknoloji hisseleri yükselişe en fazla katkıda bulunan hisseler oldu.

Japonya'nın Nikkei ve Topix endeksleri rekor seviyelere ulaşırken Güney Kore, Tayvan ve Avustralya hisse senetleri de yükseldi.

Tokyo'da Nikkei 225 Endeki yüzde 0,85 artışla 40926,42 puana yükselirken, TOPIX endeksi de yüszrde 0,90 artışla 2897,91 puanda.

IG Asia Pte piyasa stratejisti Jun Rong Yeap, "Zayıflayan Hazine getirileri ve güvercin faiz bahisleriyle ABD dolarındaki düşüş, bölgedeki risk hissiyatını destekleyebilir" dedi.

Yeap'e göre "yavaşlayan ABD büyüme beklentileri" Eylül ayında faiz indirimine gidilmesini "ihtimal dışı olmaktan daha olası" hale getiriyor.

Bu arada piyasalar bir taraftan ABD'de Joe Biden'in başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceğini, İngiltere'de bugün, Fransa'Da ise pazar günü yapılacak seçimleri takip ediyorlar.

UBS AG Özel Bankacılık baş yatırım yetkilisi Adrian Zuercher Bloomberg Radio'ya verdiği demeçte, "İngiltere ve Fransa seçimleri piyasalar için daha çok geçici bir endişe kaynağı olacak. Trump farklı bir hikaye, özellikle ticaret savaşı durumu, tarifeler konusunda ne kadar agresif olacağını görmemiz gerekecek ve bu piyasalarda biraz daha uzun süre yankılanabilir" dedi.

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