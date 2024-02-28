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Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne Almanya hariç düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2024 11:56

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2024 11:56

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 496 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 17.572 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.656 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 azalışla 32.580 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 10.098 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.941 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0820 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliğin devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi öncesi temkinli seyir izlendiğini kaydetti.

Avrupa'da bugün gözler Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerine çevrildi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz indirimlerine haziranda başlayacağına ilişkin beklentilerin sürdüğünü anımsatarak, cuma günü bölgede açıklanacak enflasyon verilerinin özellikle ECB'nin atacağı adımlara dair sinyaller verebileceğini dile getirdi.

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