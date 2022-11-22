Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 artışla 434 puana çıkarken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybederek 14.357 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 yükselişle 7.421 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 6.640 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,51 değer kazancıyla 8.230 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 primle 24.462 puanda seyrediyor.

Dün düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi günü yüzde 0,7 azalışla 1,0240 seviyesinden tamamladı. Parite şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0260 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon ve enflasyon ikileminin yanı sıra Çin'de tekrar artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, Avrupa'da enflasyonla mücadelenin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ettiğini anımsatarak, Almanya'da dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 gerilediğini, yıllık bazda ise yüzde 34,5 artışla beklentilerin altında kaldığını anımsattı.

Söz konusu verinin Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüşe işaret ettiğini dile getiren analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve tüketici güven endeksi ile ABD'de Ricmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini kaydetti.