Avrupa borsaları, dört günlük tatilin ardından güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,79 azalışla 456,2, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,70 düşüşle 14.060 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalarak 7.604 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 değer kaybıyla 6.549 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 azalışla 8.660 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,35 düşüşle 24.535 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,0780 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin agresifleşen şahin yönlendirmeleri, Dünya Bankası'nın 2022'de küresel büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye düşürmesi, Rusya-Ukrayna savaşında şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini ifade etti.

Bugün, Bahar Toplantıları kapsamında Uluslarası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın bir araya gelmesinin beklendiğini aktaran analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, IMF ve Dünya Bankası başkanlarının da katılımıyla gıda güvensizliğine yönelik toplantıda gerçekleştireceği konuşmanın önemine vurgu yaptı.

Analistler, bugünün veri takviminde ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını belirterek, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.