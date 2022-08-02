Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,55 azalarak 435 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 gerileyerek 13.375 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 azalışla 7.395 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,83 düşüşle 22.243 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 8.082 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 kayıpla 6.396 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesi olan 1,03'ü test etmesinin ardından düşüşe geçerken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0245 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin resesyon beklentilerini güçlendirmesinin ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD-Çin gerilimine ilişkin haber akışının da risk algısını artırdığını söyledi.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gitmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunmasına karşın Amerikan televizyon kanalı CNN, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de yaptığı açıklamada, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkı bulunduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.