Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,30 azalarak 439,4 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 gerileyerek 13.651 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 azalışla 7.525 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 8.398 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 gerilemeyle 6.539 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 22.881 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 1,0070 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 1,0090'da dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı toplantısında atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler devam ederken, Avrupa'da da hem büyüme hem de enflasyon verilerinin endişeleri artırdığını söyledi.

Bu durumun yatırımcı risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu vurgulayan analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin beklendiğini, bankanın daha "şahin" politikalara başvurup başvurmayacağının anlaşılmaya çalışıldığını kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, enerji fiyatları ve tedarik zincirini etkileyebilecek faktörlere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Üretici Fiyat endeksi temmuzda yıllık 32,7 ile beklentilerin üzerinde gelirken, aynı dönemde İngiltere'de perakende satışlar yüzde 3,4'le öngörülenden daha fazla düşüş kaydetti.