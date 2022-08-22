İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 azalışla 7.526 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,62 düşüşle 8.286 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 gerilemeyle 6.451 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,66 değer kaybıyla 22.384 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 1,0016 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 1,0020'de dengelendi.

ENERJİ FİYATLARI VE ENFLASYON ENDİŞELERİ TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Analistler, Avrupa genelinde geçen hafta enerji fiyatları ve bu paralelde yükselen enflasyona ilişkin endişelere, nehirlerde azalan su seviyesinin ticarete olumsuz etkilerinin de eklendiğini söyledi.

Bölgede resesyon kaygılarının arttığını ifade eden analistler, enflasyon verilerinin tarihi yüksek seviyelerde seyretmeye devam ettiğini hatırlattı.

FED EYLÜL AYI TOPLANTISI PİYASALARDA BELİRSİZLİKLERİ SÜRDÜRÜYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı toplantısında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin de sürdüğünü belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylülde 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 53, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 47'de bulunduğunu kaydetti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu vurgulayan analistler, enerji fiyatları ve tedarik zincirini etkileyebilecek faktörlere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.