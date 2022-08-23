Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, 0,9902 ile son 20 yılın en düşük seviyesini test etmesinin ardından 0,9910'da dengelendi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 azalışla 7.512 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 8.266 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 gerilemeyle 6.358 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 22.144 puanda bulunuyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,26 azalarak 432 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 13.202 puan oldu.

"KÜRESEL PAY PİYASALARI, AGRESİF FAİZ ARTIRIMLARI ENDİŞELERİYLE NEGATİF SEYRETTİ"

Analistler, küresel pay piyasalarının merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği endişeleriyle negatif seyrettiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin beklentilerin değiştiğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylülde 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 42, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 58'de bulunduğunu söyledi.

Analistler, veri gündeminde dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile birlikte ABD'de yeni konut satışları ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını belirterek, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağında yer aldığını kaydetti.