Avrupa borsaları, haftaya satış ağırlıklı seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,88 azalarak 422,3 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,23 değer kaybederek 12.812 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 düşüşle 7.984 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 değer kaybıyla 6.210 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,96 azalışla 21.686 puanda bulunuyor.

İngiltere'de ise resmi tatil nedeniyle piyasalar bugün kapalı olacak.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 0,9945'ten işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini aktaran analistler, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Analistler, Avrupa Merkez Bakası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot'un, Avrupalı merkez bankacılarının yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını daha hızlı artırmayı değerlendirdiklerini dile getirdiğini anımsatarak, ECB'nin eylülde 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentilerinin yüzde 50'nin üzerine çıktığını ifade etti.

Bugünün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin öne çıktığını belirten analistler, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağında yer aldığını bildirdi.