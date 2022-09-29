Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 azalarak 385,6 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,82 değer kaybederek 12.083 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 düşüşle 6.933 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 azalışla 5.708 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 7.354 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,71 gerileyerek 20.707 puanda bulunuyor.

Dün 0,9536 ile Haziran 2002'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından gelen tepki alışları ile günü yüzde 1,5 artışla 0,9740'tan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 0,9670'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını ve pay piyasalarında oynaklığın sürebileceğini belirterek, tahvil ve döviz piyasasındaki hareketliliğin de yakından izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Dün Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını içeren sekizinci yaptırım paketini teklife sunduğunu anımsatan analistler, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntılarına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, İngiliz hükümetinin enflasyonla mücadeleye gölge düşürebilecek vergi indirimi planını duyurması ile tahvil ve döviz piyasasında yaşanan çalkantının, dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahvil alımı hamlesini açıklamasının ardından durulduğunu dile getirdi.

Banka'dan yapılan açıklamada, piyasa işleyişinin yeniden sağlanması amacıyla uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerinin geçici alımlarına başlandığı ve tahvil alımlarının bir zaman sınırlaması olacağı vurgulanarak, "İhaleler 14 Ekim'e kadar sürecektir. Piyasa işleyişine yönelik risklerin azaldığına karar verildiğinde, alımlar sorunsuz ve düzenli bir şekilde azalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bugün veri gündeminin de yoğun olduğuna işaret eden analistler, ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.