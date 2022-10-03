Avrupa borsalarının açılışı ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,82 azalışla 384,7 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 değer kaybederek 11.981 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 düşüşle 6.845 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 5.699 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 değer kaybıyla 7.337 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,80 gerileyerek 20.504 puanda bulunuyor.

Cuma gününü yüzde 0,2 azalışla 0,9800'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle 0,9800 seviyesinden işlem görüyor.

YATIRIMCI RİSK İŞTAHI DÜŞÜK SEYREDİYOR

Analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun yatırımcı risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Avrupa'da cuma günü açıklanan verilere göre, eylülde yıllık enflasyonun Avro Bölgesi'nde yüzde 10 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını anımsatan analistler, bu gelişme sonrası Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekim ayı toplantısında politika faizini 75 baz puan artıracağı ve yıl sonunda yüzde 3'ün üzerine çıkaracağının fiyatlanmaya başladığını ifade ederek, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımına ilişkin beklentilerin de 100 baz puana yükseldiğini vurguladı.

Analistler, piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret ederek, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Bugün ayrıca düzenli olarak yapılan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirileceğini anımsatan analistler, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.