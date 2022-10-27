Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,36 azalışla 408,8 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederek 13.146 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 7.036 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 azalışla 6.255 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,21 değer kaybıyla 7.855 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,48 gerileyerek 22.282 puanda seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin politikalarında sona yaklaşıldığına yönelik beklentiler sonrası yükselişini sürdüren avro/dolar paritesi, 20 Eylül'den bu yana ilk kez 1 seviyesinin üzerine çıkarken, şu sıralarda 1,0060 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi ise dünkü yüzde 1,4 'lük yükseliş ile 13 Eylül'den itibaren ilk kez 1,16'nın üzerini test etti ve şu sıralarda bu seviyenin hemen altında işlem görüyor.

Analistler, bugün yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarına odaklandığını belirterek, bankanın politika faizlerini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Küresel bazda artan resesyon ihtimalinden sonra bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin ECB Başkanı Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de kritik önem taşıdığını aktaran analistler, para piyasalarında bankanın aralık toplantısında ise 50 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını vurguladı.

Analistler, bugün ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildirdi.