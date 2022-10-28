Avrupa borsaları düşüşle açıldı

AVRO/DOLAR PARİTESİ 0,9970 SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

Hafta başından dünkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına kadar yükseliş eğiliminde hareket ederek 1 seviyesinin üzerini test eden avro/dolar paritesi, kararın ardından günü yüzde 1,1 azalışla 0,9960'tan tamamladı. Parite, şu sıralarda 0,9970 seviyesinden işlem görüyor.

ECB dün üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarırken, karar metninde önemli oranda parasal sıkılaşmaya gidildiği ve faiz oranlarının artırılmaya devam etmesini beklendiği kaydedildi.

Analistler, bugün Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.