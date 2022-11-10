Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 azalışla 419 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederek 13.614 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 7.276 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 azalışla 6.410 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,58 değer kaybıyla 7.994 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 gerileyerek 23.755 puanda seyrediyor.

Dün yüzde 0,6 azalışla günü 1,0011'den tamamlayan avro/dolar paritesi ise şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

KÜRESEL PAY PİYASALARINDA RİSK İŞTAHI DÜŞÜK SEYREDİYOR

Analistler, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları ve ABD'de ara Kongre seçimine ilişkin belirsizlikle küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin belirsizliklerin de sürdüğünü anımsatan analistler, beklentilerin şekillenmesi açısından bugün açıklanacak ABD'nin ekim ayı enflasyon verilerinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Analistler, bugün ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık işsizlik başvuruları ve Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini bildirdi.