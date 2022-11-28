Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,27 azalışla 439,5 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 değer kaybederek 14.476 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 düşüşle 7.448 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 azalışla 6.699 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 gerileyerek 8.387 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,55 değer kaybıyla 24.584 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0380 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılmasıyla küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını söyledi.

Avrupa'da enflasyonla mücadelenin başlıca gündem maddesi olmayı sürdürdüğünü belirten analistler, bölge ülkelerinin en önemli ticari ortaklarından olan Çin'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerine bu hafta da devam edeceğini anımsatarak, resesyon ve enflasyon riskleri arasında kalan bankanın gelecek ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağı beklentisinin güçlü kalmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Bugünün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin öne çıktığını aktaran analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da takip edileceğini bildirdi.