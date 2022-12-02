Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 düşüşle 7.535 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 azalışla 6.722 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 8.372 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 24.608 puanda seyrediyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, bugün 1,0540'a çıkarak 28 Haziran'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyesini test etti. Parite, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0530 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın aralıkta faiz artırım hızında yavaşlamaya işaret eden açıklamalarının risk iştahını artırsa da para politikası sıkılaşma sürecine ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle açıklanacak verilerin önem kazandığını söyledi.

Avrupa'da enflasyonun uzun süre sonra yavaşlaması bölgeyi sınırlı da olsa rahatlattığını aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, veri gündeminde ayrıca Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da dış ticaret fazlası ekimde 6,9 milyar avro ile beklentileri aştı.