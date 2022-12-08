Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,04 azalışla 436 puana inerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 14.261 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 azalışla 7.475 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 gerileyerek 6.660 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 8.277 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 değer kaybıyla 24.202 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,0520'den işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek hafta atacakları para politikalarına yönelik belirsizlik ve devam eden jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın 6. Avrupa Sistemik Risk Komitesinde yapacağı açıklamalara çevrildiğini aktaran analistler, son enflasyon verileriyle birlikte ECB'nin para politikası duruşunda yumuşama oluşabileceği beklentisinin güçlendiğini belirtti.

Öte yandan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Nükleer savaş tehdidi büyüyor" açıklaması piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasına neden oldu.

Putin, açıklamasında "Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci de olmayacak. Çünkü nükleer silahın topraklarımıza yönelik kullanılması imkanları çok sınırlıdır." ifadelerini kullandı.

Analistler, konuya ilişkin yeni gelişmelerin piyasalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.