Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,34 azalışla 441,1 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 değer kaybederek 14.438 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 düşüşle 7.480 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 azalışla 6.728 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 gerileyerek 8.319 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 değer kaybıyla 24.590 puanda seyrediyor.

Dün ABD'de yıllık enflasyonun kasımda yüzde 7,1 artışla beklentilerin altında kalmasının ardından 1,0674 ile 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini test eden avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0620 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de enflasyonun kasımda yavaşlamaya devam etmesinin ardından küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirterek, gözlerin bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildiğini söyledi.

Fed'in faiz kararı, üyelerin beklentilerini içeren nokta grafiğindeki değişiklikler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 80 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, ithal doğal gaza uygulanacak tavan fiyatı belirlemek üzere gerçekleştirdikleri müzakerelerde anlaşma sağlayamadığını anımsatarak, bugünün veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin takip edileceğini kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon kasımda yüzde 10,7 artışla beklentilerin altında kaldı.