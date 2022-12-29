Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 azalışla 425,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederek 13.901 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79 düşüşle 7.438 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 azalışla 6.485 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 gerileyerek 8.224 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 değer kaybıyla 23.677 puanda seyrediyor.

Dün yüzde 0,3 azalışla 1,0610 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0630'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayılarıyla negatif seyrettiğini söyledi.

Güçlenen resesyon göstergelerine karşın para politikalarına yönelik belirsizliklerin de risk iştahını olumsuz etkilediğini ifade eden analistler, Noel tatilini yılbaşı tatiliyle birleştiren yatırımcılar nedeniyle borsalarda düşük hacimli seyrin devam ettiğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de açıklanacak işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi.