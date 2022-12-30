Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 azalışla 428,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,59 değer kaybederek 13.989 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 düşüşle 7.486 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 azalışla 6.529 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,53 gerileyerek 8.274 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,52 değer kaybıyla 23.932 puanda seyrediyor.

Dün yüzde 0,6 artışla 1,0670 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0650'den işlem görüyor.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına ilişkin beklentilerle dün pozitif seyreden borsalarda, yılın son işlem gününde kar satışlarının etkili olduğunu bildirdi.

Bugünün veri gündeminde, ABD'de Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını aktaran analistler, yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşmasıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.