Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe sınırlı da olsa satıcılı başladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 7.751 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 azalışla 7.071 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 gerileyerek 9.027 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 26.201 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda 0,2 azalışla 1,0870 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin ardından ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisinin güçlenmesiyle dün pay piyasalarında görülen pozitif seyrin, bugün yerini yön arayışına bıraktığını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda politika faizini 50 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, buna karşın politika metninde şahin duruşun yumuşayacağı beklentisinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, bugün ABD'de başta kişisel harcamalar ve gelirler olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, ECB Başkanı Lagarde'ın bugün bir etkinlikte yapacağı konuşmanın da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.