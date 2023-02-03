Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,45 azalışla 457,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,68 değer kaybederek 15.404 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 7.812 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 azalışla 7.134 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 gerileyerek 9.214 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 26.976 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi dün 1,1033 ile 4 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından günü önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 1,0910'dan tamamladı. Parite şu sıralarda 1,0890 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, merkez bankalarının faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığı umutlarına karşın beklentilerin altında kalan şirket bilançolarının resesyon kaygılarını artırdığını belirterek, pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, ayrıca dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.