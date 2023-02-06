Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,47 azalışla 458,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48 değer kaybederek 15.402 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 düşüşle 7.852 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 azalışla 7.183 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,54 gerileyerek 9.176 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 değer kaybıyla 26.831 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0780 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin tutabileceğine yönelik endişeleri artırdığını bildirdi.
Para politikalarına yönelik belirsizlikler nedeniyle hafta boyunca merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağına aktaran analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da fabrika siparişleri aralıkta aylık yüzde 3,2 artışla beklentileri aştı.